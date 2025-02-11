При этом он желает получить гарантии безопасности вложенных средств.

Американский президент Дональд Трамп в интервью Fox News напомнил, что Соединённые Штаты Америки рассчитывают получить от Украины редкоземельные металлы за поддержку Киева.

При этом Трамп подчеркнул, что желает получить от Киева гарантии безопасности вложенных средств, поскольку американские власти вкладывают в помощь сотни миллиардов долларов. Политик указывает на то, что украинская земля богата металлами, нефтью, природным газом и другими ресурсами.

Он добавил, что украинцы могут заключить сделку, а могут и не заключить. Американский президент не исключил и то, что Украина может стать частью России, а может и не стать. Этими словами политик акцентирует внимание на том, что ему нужны гарантии возврата вложенных в поддержку средств, то есть доступ к редкоземельным ресурсам.

Дональд Трамп упомянул и то, что Соединённые Штаты Америки вложили в оказание военной помощи Украине более 300 миллиардов долларов, в то время как Европа дала всего лишь 100 миллиардов долларов (на деле цифры другие, но американский президент оценивает их именно так). Он также ушёл от вопроса, продолжает ли Вашингтон поставки оружия украинской армии.