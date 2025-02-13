Американский президент переговорил с двумя коллегами, обсудив российско-украинский конфликт.

Американский президент Дональд Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social опубликовал пост, в котором сообщил, что провёл телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским и он, как и российский президент Владимир Путин, хочет заключить мир. Политик добавил, что обсуждал с Зеленским много тем, но основным вопросом стала встреча в Мюнхене.

По словам американского президента, уже в пятницу на полях Мюнхенской конференции по безопасности Вице-президент Дэвид Вэнс и Государственный секретарь Марко Рубио проведут встречу с украинской делегацией. Он выразил надежду, что результаты будут положительными.

Что касается телефонного разговора с Путиным, Трамп подчеркнул, что российский президент также согласен с необходимостью завершения российско-украинского конфликта. Он акцентирует внимание на том, что в данном разговоре Путин даже использовал его предвыборный девиз «здравый смысл».

Дональд Трамп подытожил, что необходимо прекратить этот «нелепый конфликт», который привёл к массовым и не нужным смертям и разрушениям.