Сообщается о диверсиях на военно-морских базах.

Инспектор Военно-морских сил Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак сообщил о саботажах, в результате которых были повреждены немецкие военные судна. Уточняется, что повреждённое судно было не одно. Его слова приводит немецкое издание N-TV.

По словам немецкого офицера, в ряде случаев диверсанты пытались наносить целенаправленный ущерб германскому флоту, причём на более чем одном подразделении, из-за чего на верфях предпринимали соответствующие меры. Помимо этого Бундесверу известно о случаях вторжения на военно-морские базы и попытках неизвестных приблизиться к немецким военнослужащим, возвращавшихся домой.

Ян Кристиан Каак привёл следующую оценку ситуации: «Германию испытывают». По его мнению, кто-то пытается расшатать немецкое общество, причём как на национальном уровне, так и на уровне НАТО. Он предполагают, что таким образом создаётся почва для дальнейших боевых действий.

Вице-адмирал считает, что в начале 2025 года угроза со стороны России стала ещё актуальнее, чем два года назад. Он объясняет, что эксперты из разведывательных служб сходятся во мнениях о намерении Москвы искать конфликт с НАТО уже в 2029 году.

«У нас нет времени на раскачку. В ближайшие несколько недель мы скоординируем необходимые меры, сначала внутри, а затем предадим их гласности», - такими словами Ян Кристиан Каак анонсировал стратегическое расширение плана «Kurs Marine 2035+».