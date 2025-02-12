Старт произойдёт уже сегодня со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида.

На сайте NASA объявили, что уже сегодня российский космонавт Кирилл Песков полетит на Международную космическую станцию (МКС) с иностранными астронавтами - американцами Энн Макклейном, Николем Айерсом и японцем Такуя Ониши. Командовать экипажем будет Макклейн, Айерс возьмёт на себя пилотирование, а Песков и Ониши выступят в качестве специалистов полёта.

Экипаж миссии Crew-10 будет отправлен на МКС на корабле Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9. Примечательно, что оба космических аппарата созданы американской компанией SpaceX. Старт осуществят со стартового комплекса LC-39A в Космическом центре имени Кеннеди в штате Флорида.

Отмечается, что миссия является ротационной. Вышеупомянутые пилоты в рамках Crew-10 прибудут на МКС, после чего Crew Dragon заберёт с МКС экипаж Crew-9 (прибыли ещё в конце сентября 2024 года), в который входят астронавты NASA Ник Хейг, Суни Уильямс, Бутч Уилмор и российский космонавт Александр Горбунов. Предварительно экипаж Crew-9 поможет Crew-10 ознакомиться с текущим научным и техническим обслуживанием станции.