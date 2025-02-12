Об этом сообщает издание Reuters, ознакомившись с письмом постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани.

Издание Reuters, ссылаясь на письмо постоянного представителя Ирана при Организации Объединённых Наций (ООН) Амира Саида Иравани, пишет, что Тегеран уведомил Совет безопасности ООН об угрозе применения силы со стороны Соединённых Штатов Америки, указав на готовность страны защищаться.

Речь идёт о заявлении американского президента Дональда Трампа, который говорил, что предпочёл бы подписать соглашение с иранскими властями, чтобы предотвратить обретение ими ядерного оружия, чем «бомбить страну». Иранский дипломат назвал данные заявления «безрассудными и подстрекательскими, которые нарушают международное право и Устав ООН».

Иравани в письме также объяснил о том, что любой акт агрессии в сторону Ирана будет иметь серьёзные последствия, за которые Вашингтон понесёт полную ответственность. Он подтвердил приверженность Тегерана защищать суверенитет, территориальную целостность и национальные интересы своего государства от враждебных действий.

Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи говорил о бессмысленности переговоров с Соединёнными Штатами Америки, называя их «неразумным шагом», который ни к чему не приведёт.