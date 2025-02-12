Самолёт изменил свой маршрут, уведомив польскую сторону об отказе навигационной системы.

На странице Оперативного командования Вооружённых сил Польши в социальной сети X (бывший Twitter) сообщается, что 11 февраля в 14:09 по местному времени (16:09 по московскому времени) на востоке Гданьского залива было нарушено воздушное пространство страны российским самолётом Су-24МР, который следовал из Калининградской области.

Отмечается, что российский самолёт вошёл в польское воздушное пространство на глубину в 6,5 километров, остававшись там в течение одной минуты и 12 секунд. В течение всего времени его фиксировали польские радиолокационные системы.

Оперативное командование подчёркивает, что всё это время дежурные службы были на связи с российской стороной, которая назвала причиной нарушения воздушного пространства Польши отказ навигационной системы самолёта. Маршрут Су-24МР был изменён после вмешательства штурмана российского самолёта.

В заявлении подчёркивают, что личный состав сил противовоздушной обороны Польши осуществляет круглосуточное наблюдение за воздушным пространством, при этом находясь в состоянии повышенной готовности для обеспечению его безопасности.