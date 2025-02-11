Об этом сообщил изданию отставной израильский военный.

Издание The New York Post, пообщавшись с отставным израильским военным Ашером Фредманом (ныне - исполнительным директором Института национальной безопасности и сионистской стратегии аналитического центра «Мисгав»), пишет, что в руках членов ливанской шиитской группировки «Хезболла» оказалась гуманитарная помощь от Агентства по международному развитию Соединённых Штатов Америки (USAID).

Как рассказывает военнослужащий, во время очередного патрулирования в одной из деревень Ливана он обнаружил снайперские винтовки, противотанковые ракеты и другое оружие, которое лежали рядом с ящиками с фирменной надписью USAID. Отставной солдат отказался раскрывать, где именно нашли гуманитарный груз у «Хезболлы», но уточнил, что это был опорный пункт группировки, который использовался в качестве передовой базы для вторжения на израильские территории.

Фредман утверждает, что сотрудники USAID давно знали о том, что деньги американских налогоплательщиков и их помощь шла группировками в Ливане, секторе Газа и Йемене.

В феврале деятельность USAID фактически прекратилась. Агентство обвинили в нецелесообразной трате средств, начиная от помощи «радикально левым», заканчивая непреднамеренной поддержкой террористических организаций. Сейчас в Вашингтоне решают, какой будет окончательная судьба ведомства с 60-летней историей.