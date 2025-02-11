Её уже подписали почти 200 тысяч человек. Осталось лишь найти средства для реализации сделки.

Конституция Королевства Дания предусматривает для граждан страны право выносить на публичное обсуждение различные актуальные вопросы, требуя от правительства и парламента разъяснений. В этот раз группа датских активистов Denmarkification опубликовала петицию, в которой они призвали датское правительство выкупить у Соединённых Штатов Америки штат Калифорния, учитывая позицию американского президента Дональда Трампа по Гренландии. Петиция подписана 198 тысячами пользователей.

Авторы петиции подчёркивают, что в Калифорнии необходимый Дании солнечный свет находится в изобилии, штат имеет большие плантации авокадо и даже парк развлечений «Диснейленд». Помимо прочего они предлагают присвоить парку развлечений имя датского писателя Ганса Христиана Андерсена, а на Микки-Мауса надеть шлем викинга.

По мнению активистов, Дональд Трамп является не самым большим фанатом Калифорнии, поэтому, вероятнее всего, он готов расстаться с 31-штатом, тем более, что воля народа никогда его не останавливала. Впрочем, политик действительно неоднократно критиковал калифорнийских властей, в том числе из-за ситуации с лесными пожарами.

Ксавье Дютуа, инициировавший петицию, в комментарии Politico считает один триллион долларов (250% от ВПП Дании) станет справедливой ценой за Калифорнию. Он также обещает обеспечить Соединённым Штатам Америки пожизненный запас датской выпечки, который будет оплачен Голливудом. Дютуа добавил, что переговоры с Вашингтоном по поводу приобретения Калифорнии должна вести датская компания Lego, учитывая её опыт работы с детьми.

Учитывая, что сумма достаточно громоздкая, Denmarkification запускает краудфандинг на соответствующую сумму. По их расчётам, каждому датчанину необходимо вложить всего лишь 200 тысяч датских крон (около 8 тысяч долларов), чтобы Копенгаген смог заключить сделку о приобретении штата Калифорнии. Тем, кто пожертвовал средства, инициативная группа предлагает льготы, начиная от благодарственной записки, заканчивая пожизненным запасом калифорнийских авокадо и собственным пляжем в Малибу.