Конституция Королевства Дания предусматривает для граждан страны право выносить на публичное обсуждение различные актуальные вопросы, требуя от правительства и парламента разъяснений. В этот раз группа датских активистов Denmarkification опубликовала петицию, в которой они призвали датское правительство выкупить у Соединённых Штатов Америки штат Калифорния, учитывая позицию американского президента Дональда Трампа по Гренландии. Петиция подписана 198 тысячами пользователей.
Авторы петиции подчёркивают, что в Калифорнии необходимый Дании солнечный свет находится в изобилии, штат имеет большие плантации авокадо и даже парк развлечений «Диснейленд». Помимо прочего они предлагают присвоить парку развлечений имя датского писателя Ганса Христиана Андерсена, а на Микки-Мауса надеть шлем викинга.
По мнению активистов, Дональд Трамп является не самым большим фанатом Калифорнии, поэтому, вероятнее всего, он готов расстаться с 31-штатом, тем более, что воля народа никогда его не останавливала. Впрочем, политик действительно неоднократно критиковал калифорнийских властей, в том числе из-за ситуации с лесными пожарами.
Ксавье Дютуа, инициировавший петицию, в комментарии Politico считает один триллион долларов (250% от ВПП Дании) станет справедливой ценой за Калифорнию. Он также обещает обеспечить Соединённым Штатам Америки пожизненный запас датской выпечки, который будет оплачен Голливудом. Дютуа добавил, что переговоры с Вашингтоном по поводу приобретения Калифорнии должна вести датская компания Lego, учитывая её опыт работы с детьми.
Учитывая, что сумма достаточно громоздкая, Denmarkification запускает краудфандинг на соответствующую сумму. По их расчётам, каждому датчанину необходимо вложить всего лишь 200 тысяч датских крон (около 8 тысяч долларов), чтобы Копенгаген смог заключить сделку о приобретении штата Калифорнии. Тем, кто пожертвовал средства, инициативная группа предлагает льготы, начиная от благодарственной записки, заканчивая пожизненным запасом калифорнийских авокадо и собственным пляжем в Малибу.