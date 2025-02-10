Нормализовать работу судоходного канала тяжело, учитывая риск обстрелов хуситами. Однако это станет возможным уже в марте - рассчитывает управление канала.

Осенью 2023 года йеменские хуситы из «Ансар Аллах» объявили, что будут атаковать военные, торговые и гражданские корабли, которые, по их мнению, связаны с Израилем и его союзниками, в частности Соединёнными Штатами Америки. Под эту категорию попадает достаточно большое количество судов, поэтому за полтора года были атакованы десятки коммерческих кораблей. По данным Reuters, всего попыток нападений были сотни, а два корабля даже потопили.

Председатель управления Суэцким каналом Осама Рабие в материале Bloomberg заявил, что на фоне сложившейся ситуации с безопасностью доходы от судоходного канала упали на 60%, а убытки только в этом финансовом году составили 7 миллиардов долларов (под убытками могут подразумевать и недополученную прибыль - ред). Он отмечает, что сейчас в день через Суэц проходит до 32 кораблей, хотя раньше число вдвое больше.

Рабие рассчитывает, что на фоне заключённого соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС управление Суэцкого канала сможет нормализовать его работу к марту 2025 года. Не уточняется, позволит ли это выйти на прежний уровень дохода, но, вероятнее всего, такое не исключено, если боевые действия в секторе Газа не возобновятся.