Команда политика опасалась, что его борт может сбить Иран.

Издание Axios опубликовало статью, в которой рассказало о мерах предосторожности Дональда Трампа ещё во время его предвыборной кампании. Политик неоднократно становился объектом покушений, о трёх из которых известно. Тогда же появлялась информация о возможной причастности Ирана к попыткам ликвидировать Трампа, учитывая политику, которой придерживается республиканец в отношении страны.

Во время одного из воздушных перелётов Дональда Трампа, его команда села на «самолёт-приманку», когда сам политик вылетел на другом борту. Такую идею предложил Стивен Уиткофф, занимающий в настоящее время должность спецпредставителя американского президента по вопросам Ближнего Востока.

В материале издания сообщается, что вся команда Трампа села на его привычный самолёт, после чего старший советник предвыборной кампании объявил: «Босс сегодня не полетит с нами». Он объяснил, что это всего лишь проверка, цель которой - оценить возможное развитие событий в будущем. Многие, кто оказались на борту, были возмущены сложившимися обстоятельствами из-за риска стать «сопутствующим ущербом» в случае реального сбития лайнера. Как отмечают три источника Axios, побывавшие на «самолёте-приманке», рейс прошёл с изрядной долей чёрного юмора.

Источники автора статьи Axios также подчеркнули, что на самом деле Дональд Трамп был серьёзнее обеспокоен угрозой со стороны Ирана, чем показывал это публично. Стоит напомнить, что недавно американский президент потребовал от Секретной службы раскрыть всю информацию о трёх попытках покушения на него. Трамп задался вопросом, почему у одного стрелка было шесть телефонов, а у другого - иностранные приложения.