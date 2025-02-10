Представители оппозиции, в частности кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц, поддерживают поставки Taurus украинской армии.

Киев неоднократно обращался к Германии с просьбой поставить Вооружённым силам Украины немецкие ракеты Taurus, при помощи которых можно наносить удары вглубь российских территорий. Немецкий канцлер Олаф Шольц не последовал примеру других западных стран и не взял на себя ответственность за поставки данного оружия, объясняя, что его позиция принципиальная. В то же время его политические оппоненты, в частности кандидат в канцлеры Фридрих Мерц от ХДС/ХСС, наоборот обещали как можно быстрее поставить Украине дальнобойное оружие, если возглавят правительство.

Шольц во время предвыборных дебатов с Мерцем заявил, что считает неправильным поставку Украине немецкого оружия, способного действовать вглубь российских территорий. Об этом информирует издание ТАСС.

Немецкий канцлер, зная позицию кандидата от оппозиции, подчеркнул, что считает поставку подобного оружия тем шагом, на который нельзя идти, если на тебе лежит ответственность за всю Германию.

Парламентские выборы в Германии пройдут уже 23 февраля 2025 года. Учитывай распад правящей коалиции «Светофор» и относительно небольшие рейтинги партии Шольца, велика вероятность того, что ХДС/ХСС смогут сформировать новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем.