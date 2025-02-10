Ведомство фактически прекратило работу из-за расточительства госбюджета.

Советник американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в эфире NBC заявил, что Агентство по международному развитию (USAID) не выполняло задачи по сдерживанию влияния Китая, а их работа не соответствует стратегическим интересам Соединённых Штатов Америки.

По словам американского чиновника, агентство занимается всем, чем угодно, что не отражает видения Дональда Трампа, но никак не действиями в стратегических интересах страны.

Более того, Уолтц подчёркивает, что определённая часть выделяемых USAID средств попросту не доходит до получателя. Слишком часто случаются ситуации, когда до нуждающихся людей доходит лишь часть средств, поскольку ведомство имеет большую цепочку подрядчиков и субподрядчиков. Он считает необходимым разобраться в неэффективной трате средств.

Майк Уолтц напомнил, что имеет опыт работы на Ближнем Востоке, где он как раз таки стал свидетелем того, как USAID неэффективно распоряжается деньгами американских налогоплательщиков.

Дональд Трамп и его команда выступают за закрытие USAID. Пока непонятно, будет ведомство ликвидировано полностью или проведут его реструктуризацию, которая позволит сохранить целесообразные программы иностранной помощи.