Его слова приводит издание The New York Post.

Издание The New York Post приводит слова американского президента, который ещё в пятницу заявил, что потребовал от Секретной службы предоставить ему всю информацию о двух потенциальных стрелках. Он подчеркнул, что имеет право знать и не потерпит никаких «сдерживаний» из-за экс-президента Джо Байдена, который не давал доступ к информации.

Дональд Трамп объясняет, что хочет знать всё о тех, кто готовил на него покушение. В частности его интересует, почему у одного стрелка было шесть мобильных телефонов, а у другого - иностранные приложения.

Известно, что в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп подвергся нескольким попытками покушения на него. Первая произошла в Пенсильвании, когда 20-летний Мэттью Крукс открыл стрельбу по кандидату в американские президенты во время его выступления. Вторая попытка предотвращена на территории гольф-клуба Трампа во Флориде, куда 58-летний Райан Уэсли Раут пронёс оружие. Третья попытка произошла уже в Калифорнии, где правоохранительные органы задержали 49-летнего жителя Лас-Вегаса Вэма Миллера, направлявшегося на митинг Дональда Трампа с заряженным оружием.