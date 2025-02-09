Об этом пишет издание The Telegraph, подчёркивая, что действующий министр обороны Джон Хили был удивлён, когда узнал об этой сделке и срочно её разорвал.

Издание The Telegraph пишет о том, что Министерство Великобритании потратило пять миллионов фунтов стерлингов на спонсирование гоночной команды британской компании McLaren Technology Group. Отмечается, что в рамках такого партнёрство компания размещала на брызговиках электрокаров для ралли эмблему оборонного ведомства страны.

Помимо этого сотрудники Министерства обороны получали бесплатные билеты на ралли, проводимые в районах под угрозой изменения климата. Британские военные также рассчитывали, что автогонщики смогут поделится своим опытом, а партнёрство с McLaren станет фундаментом для различных совместных оборонных проектов.

Как сообщает изданию источник в британском оборонном ведомстве, министр обороны Джон Жили был удивлён, когда узнал о том, куда правительство Консервативной партии тратило миллионы фунтов стерлингов британских налогоплательщиков. В конечном итоге британский министр расторг контракт, подчеркнув, что не видит преимуществ в партнёрстве с McLaren. После оптимизации расходов в Министерстве обороны страны планируют сэкономить до двух миллионов фунтов стерлингов.

Новое правительство Великобритании работает над оптимизацией расходов и отказом от расточительных проектов по поручению канцлера казначейства страны Рэйчел Ривз.