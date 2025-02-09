Предполагалось, что американский миллиардер может выкупить бизнес ByteDance в США, учитывая его близость к Дональду Трампу.

Сейчас в Соединённых Штатах Америки идут обсуждения насчёт того, кто может выкупить часть американского бизнеса TikTok у китайской компании ByteDance, если она пойдёт на сделку. Ряд иностранных средств массовой информации предполагали, что Илон Маск, имевший опыт приобретения крупных социальных сетей, может пойти на такой шаг, особенно учитывая лояльность Дональда Трампа к TikTok и отсрочке его блокировки до весны.

Маск на мероприятии, организованной немецким миллиардером Матиасом Депфнером (выступает за запрет TikTok в Европейском союзе), заявил, что не планирует приобретать китайский сервис. Он подчеркнул, что не подавал каких-либо заявок и не имеет подобных планов.

Американский бизнесмен объяснил, что у него попросту нет планов относительно того, как он мог бы изменить TikTok в лучшую сторону. Илон Маск отметил, что предпочитает создавать компании с нуля, а не приобретать готовый бизнес. Приобретение Twitter, который был впоследствии переименован в X, стало лишь исключением ради «сохранения свободы слова» - акцентирует внимание американский миллиардер.

Илон Маск добавил, что лично он не пользуется TikTok в своей повседневной жизни.