Об этом рассказал израильский премьер после освобождения палестинским движением трёх пленных.

В субботу палестинское движение ХАМАС отпустило трёх израильских пленных, которые, как сообщается израильской стороной, были в состоянии изнеможения. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отреагировал на ситуацию, заявив, что «монстры из ХАМАСа» издевались над пленными и убивали израильских граждан.

Глава израильского правительства пообещал, что Тель-Авив сделает всё возможное, что вернуть оставшихся в палестинском плену пленников. При этом он дал переговорной группе указание требовать от палестинской стороны безопасности для пленников.

Нетаньяху также добавил, что обсуждал с американским президентом Дональдом Трампом необходимость возвращения всех пленных и ликвидации ХАМАС. По его словам, Трамп согласился с доводами израильского премьера: «ХАМАС там (в секторе Газа) не будет».

Пока непонятно, каким именно образом Израиль планирует добиться своей цели, учитывая отказ ХАМАС покидать анклав и отрекаться от управления. В то же время, если Соединённые Штаты Америки действительно получат контроль над сектором Газа для его восстановления, то палестинцы и, соответственно, представители ХАМАС, будут вынуждены покинуть анклав на время ремонтных работ, которые затянутся на долгие годы.