Существенная доля пособий получают неустановленные лица, часть из которых, вероятнее всего, мошенники.

Руководитель Департамента эффективности правительства (DOGE) Илон Маск рассказал, что сотрудники ведомства проинформировали его о крупных выплатах социальных пособий, которые получают неустановленные лица. По словам бизнесмена, речь идёт о 2 миллиардах долларов в неделю или 100 миллиардов долларов в год, часть из которых получают, вероятнее всего, мошенники.

Маск поинтересовался у Министерства финансов, какой процент выплат лицам без личного номера социального страхования или хотя бы документа, удостоверяющего личность, является безоговорочным мошенничеством. В ответ ему сотрудники пришли к единогласному выводу, что практически каждый второй подобный платёж адресованный мошенникам. Таким образом около 50 миллиардов долларов уходят из бюджета Соединённых Штатов Америки на выплату пособий лицам, занимающихся мошенничеством. Илон Маск считает, что с безумством подобного рода необходимо разбираться.

По итогам обсуждений между сотрудниками DOGE и Министерства финансов они предприняли следующие меры во избежание нецелесообразной траты средств:

все государственные платежи должны иметь Merchant Category Code («код категории продавца»), необходимый для возможности проведения аудита (сейчас поле остаётся пустым, поэтому аудит невозможен);

во всех платежах необходимо в поле для комментариев необходимо указывать основание, на которых платеж осуществляют;

определить список получателей, известных как мошенники, умершие или использующиеся как прикрытие для террористических организаций, предотвратив получение ими выплат.

Илон Маск подчеркнул, что вышеперечисленные меры являются необходимыми и были введены государственными служащими из Министерства финансов, имеющими большой опыт работы, а не сотрудниками DOGE.