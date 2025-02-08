Речь о разрабатываемых БЭК Washp и Snapper.

Издание Naval Technology пишет о том, что Великобритания оказывает помощь Украине в разработке двух видов безэкипажных катеров (БЭК), которые Вооружённые силы Украины смогут использовать в Чёрном море в качестве атакующих боеприпасов «камикадзе». Речь идёт о программах по разработке БЭК Wasp и Snapper.

В материале сообщается, в двух своих письмах министр оборонных закупок страны Мария Игл упомянула два вышеперечисленных БЭК, которые, по всей видимости, также упоминались на ежегодном ужине, организованном министром обороны Джоном Хили. Отмечается, что британский министр назвала БЭК Wasp и Snapper «новой беспилотной системой», разрабатываемой в быстрых условиях специально для поддержки Украины.

При этом Мария Игл подчеркнула, что системы всё ещё находятся на стадии финального тестирования и подробности будут предоставлены позже. В Министерстве обороны Великобритании отказались проинформировать Naval Technology какими-либо дополнительными сведениями о разработке новых британских БЭК.

Naval Technology напоминают, что ранее Заместитель руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий называл наиболее эффективными безэкипажные катера отечественного производства. Издание также напоминает, что в 2024 году им удалось посетить ряд небольших украинских предприятий, разрабатывающих беспилотные системы, которые называли своим приоритетом производство недорогого и массового оружия.