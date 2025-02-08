Американский президент не исключает, что всплывут нецелесообразные траты, но ситуация не будет такой, как с USAID.

Американский президент Дональд Трамп в интервью CNN сообщил, что поручил главе Департамента эффективности правительства (DOGE) провести аудит расходов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки. Он добавил, что новая американская администрация планирует провести над обороной и образованием работу, аналогичную проведённой над USAID.

По мнению американского президента, в этот раз при аудите Пентагона могут всплыть нецелесообразные траты, но не будет ничего подобного, как было с USAID. Трамп на вопрос журналиста о том, предостерёг ли он Маска о «о том, чего нельзя касаться», ответил, что данная тема не обсуждалась.

Дональд Трамп объясняет, что ставит Маску задачи, в которых он хотел бы увидеть работу, после чего миллиардер отдаёт соответствующую команду DOGE. Пока американскому президенту сложно сказать, все ли сферы государственного управления пройдут через аудит департамента Маска, но он признал, что его команде удаётся находить огромные объёмы растрат, мошенничества и злоупотреблений. На текущий момент основными задачами DOGE остаётся проведение аудита работы Пентагона и образовательной сферы.

Ещё в 2021 году экс-министр Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки (2017- 2019) Ричард Спенсер в статье для Breaking Defense говорил о том, что рост расходов Пентагона связан в основном из-за подорожания логистических услуг, а также ростом стоимости проектов. Тогда военный чиновник объяснял, что в 90-х на современные американские программы по разработке вооружений уходили лишь миллионы долларов, когда в текущих реалиях речь идёт о десятках миллиардов долларов из-за затянувшихся сроков.