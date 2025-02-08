Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Дональд Трамп поручил Илон Маску провести аудит расходов Пентагона
Американский президент не исключает, что всплывут нецелесообразные траты, но ситуация не будет такой, как с USAID.

Американский президент Дональд Трамп в интервью CNN сообщил, что поручил главе Департамента эффективности правительства (DOGE) провести аудит расходов Министерства обороны Соединённых Штатов Америки. Он добавил, что новая американская администрация планирует провести над обороной и образованием работу, аналогичную проведённой над USAID.

По мнению американского президента, в этот раз при аудите Пентагона могут всплыть нецелесообразные траты, но не будет ничего подобного, как было с USAID. Трамп на вопрос журналиста о том, предостерёг ли он Маска о «о том, чего нельзя касаться», ответил, что данная тема не обсуждалась.

Дональд Трамп объясняет, что ставит Маску задачи, в которых он хотел бы увидеть работу, после чего миллиардер отдаёт соответствующую команду DOGE. Пока американскому президенту сложно сказать, все ли сферы государственного управления пройдут через аудит департамента Маска, но он признал, что его команде удаётся находить огромные объёмы растрат, мошенничества и злоупотреблений. На текущий момент основными задачами DOGE остаётся проведение аудита работы Пентагона и образовательной сферы.

Ещё в 2021 году экс-министр Военно-морских сил Соединённых Штатов Америки (2017- 2019) Ричард Спенсер в статье для Breaking Defense говорил о том, что рост расходов Пентагона связан в основном из-за подорожания логистических услуг, а также ростом стоимости проектов. Тогда военный чиновник объяснял, что в 90-х на современные американские программы по разработке вооружений уходили лишь миллионы долларов, когда в текущих реалиях речь идёт о десятках миллиардов долларов из-за затянувшихся сроков.

#сша #илон маск #дональд трамп #пентагон
Источник: edition.cnn.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы обнаружили самый крупный объект во Вселенной, тянущийся на 1.3 миллиарда световых лет
2
Геолог Ключарев оценил запасы редкоземельных металлов на Украине «на уровне средних по миру»
4
Завершена поставка турбовинтовых самолётов ТВС-2МС для авиакомпании «СибАэроКрафт»
3
Как четвёртое по размеру озеро на Земле превратилось в пустыню, оставив после себя песок и пыль
9
Вышел трейлер мода GTA: Leo Teal's Story – история повара из Vice City
3
GeForce RTX 5060 получит обычный разъем 8-pin, но потребует мощный БП
3
Компания «Силовые машины» создала газовую турбину ГТЭ-170 для Каширской ГРЭС
+
Роскомнадзор заблокировал миллионы SIM-карт с неверными данными
2
Покупателю эталонной версии NVIDIA GeForce RTX 5080 попался экземпляр с задней панелью от RTX 5090
1
Режим PCIe 4.0 всё чаще рекомендуется для решения проблем с отсутствием изображения на картах RTX 50
3
"Авангард" представила радиолокатор, способный обнаруживать БПЛА на расстоянии до 20 километров
+
Новый автомобильный мостовой переход возведут между Сургутом и Нижневартовском
+
Специальная версия ASUS ROG Astral GeForce RTX 5090 для Ближнего Востока похожа на слиток золота
1
Иран принял на вооружение авианосец для беспилотников
+
Подлодка РФ "Магадан" отработала глубоководное погружение на 240 метров в Авачинском заливе
+
Цена акций BYD выросла на 50% за один день после анонса умного чипа Black Sesame для моделей Denza
+
Galaxy S25 Plus победил остальные модели S25 и S24 в тестах автономности
1
Новый вертикальный кронштейн от Lian Li позволяет наклонять видеокарты и поддерживает PCIe 5.0
+
OnePlus 13 Mini получит двойной модуль камеры и 6,31-дюймовую LTPO OLED-панель с разрешением 1,5K
+
Honor готовит к выпуску MagicBook Pro 14
+

Популярные статьи

Почему геймерам первыми придётся отказаться от Windows 10, и когда начать переход на Windows 11
58
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
154
Тройка лучших фильмов о Дракуле
10
Сборка потенциально-игрового ПК в декабре 2024 года за 55 тысяч рублей
61
"Aliens: Colonial Marines": полный провал (субъективное мнение)
7
Почему я принципиально не буду менять свою RTX 3060 в ближайшие три года
112
История Razzle Dazzle - почему военные корабли были похожи на арт-объекты
2
Как Xbox Game Pass стал лебединой песнью для игровых консолей Microsoft
1

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
12:18
Раньше видеокарты делали намного надежнее, у меня радеон 9600 про лежит, до сих пор живая, внешне на вид как в идеале.
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Александр Ломакин
12:12
Тогда вы просто маетесь ...
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Dante1980
12:10
вопрос... что мне делать с избыточной мощностью? 80 фпс или 60 я увижу разницу в Тотал вар вархаммер на ультрах?
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Dante1980
12:09
если мне 5600 было выше крыши. то что делать с 7700? солить?
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Dante1980
12:07
ссылку дайте на 4060 новую до 30к
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Dante1980
12:05
вы забыли уточнить - минимальная для чего?
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
ЧatoБoт
12:05
Вот и поэтому тоже побережье Чёрного моря Некроине противопоказано. З.Ы. "...Президент Украины сообщил, что для привлечения молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет в армию будет разработан «специальн...
Naval Technology: Великобритания помогает Украине в разработке безэкипажных катеров
Dante1980
12:05
спасиб за совет. б/у после майнинга - отличное предложение
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Виктор Байкин
12:05
147 миллионов это по оиси, что было много лет назад и там четверть населения " как минимум" не учавствовало в этой самой описи. А так, по количеству чистых аккаунтов в госуслугах. Да и по сотовым опе...
Роскомнадзор заблокировал миллионы SIM-карт с неверными данными
Dante1980
12:04
можно ссылку, где 4060 чуть дороже 25 000 думаю всем будет интересно
Купил себе Radeon RX 7600 и мне немного грустно
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем