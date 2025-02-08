Во время своего первого президентского срока Трамп провёл три встречи с северокорейским лидером.

Американский президент Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Японии Сигэру Исибой заявил, что у Соединённых Штатов Америки будут хорошие отношения с Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), а также её лидером Ким Чен Ыном.

Трамп напомнил, что ему хорошо удавалось ладить с северокорейским лидером во время своего первого президентского срока. Более того, он считает, что ему удалось «остановить войну» и если бы его не избрали президентом в 2017 году, то ситуация для всего мира могла быть очень плохой.

Американский президент считает, что его хорошие отношения с Ким Чен Ыном являются важным активом не только для Соединённых Штатов Америки, но и для всего мира.. Он не видит ничего плохого в том, что ему удаётся налаживать отношения с людьми по всему миру, когда возникают какие-либо трудности.

В то же время Сигэру Исиба подчеркнул, что Вашингтон и Токио сошлись во мнениях о необходимости решения вопроса ядерной программы КНДР, которая представляет серьёзную угрозу для Японии, Соединённых Штатов Америки и других стран. Он указал на готовность американской и японской стороны работать в направлении абсолютной денуклеаризации КНДР. В Пхеньяне, очевидно, идею отказа от ядерного оружия положительно не воспримут.

Стоит напомнить, что во время своего первого президентского срока Дональд Трамп трижды проводил встречи с Ким Чен Ыном: в Сингапуре, Ханое (Вьетнам) и вдоль Корейской демилитаризованной зоне. Таким образом Трамп стал первым американским лидером, ступившим на северную часть Корейского полуострова.