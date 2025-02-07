Самолёт обслуживался деталями американского производства.

В 2024 году появилась информация о том, что на территории Доминиканской Республики был арестован бизнес-джет Dassault Falcon 900EX, считающийся «бортом номер один» президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Венесуэльские власти осудили такое решение, но ничего с ним сделать не могли. Впрочем, на этом, по всей видимости, американские власти решили не останавливаться.

Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки объявило об аресте уже второго бизнес-джета (в этот раз - марки Dassault Falcon 2000EX под номером YV3360), используемого венесуэльской компанией Petroleos de Venezuela, SA (PdVSA). Уточняется, что самолёт используется венесуэльским президентом Николасом Мадуро.

В сообщении ведомства напоминают, что использование деталей американского производства в рамках обслуживания и ремонта самолёта является недопустимым. Как раз таки по этой причине самолёт был конфискован.

Исполняющий обязанности помощника секретаря по экспортному контролю Кевин Дж. Курланд из Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли акцентирует внимание на том, что данный арест демонстрирует силу санкции и законов об экспортном контроле, которыми распоряжается американское правительство. Примечательно, что это, как и прошлый бизнес-джет, был арестован на территории Доминиканской Республики, а уже после будет передан Соединённым Штатам Америки.