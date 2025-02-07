Об этом проинформировала лидер партии из правящей коалиции Дорис Йенсен.

Лидер политической партии «Вперёд», входящей в правящую коалицию, Дорис Йенсен объявила о намерениях правительства Гренландии провести референдум о независимости острова, опираясь на 21 статью из соглашения с Королевством Дания о расширенной автономии.

Гренландский политический деятель акцентирует внимание на том, что только получение статуса независимого государства позволит Гренландии официально вступать в переговоры с другими государствами без каких-либо ограничений. Предполагается, что референдум могут назначить после парламентских выборов, которые пройдут уже 11 марта 2025 года.

При этом поддержка обретения Гренландией независимости сохраняется на достаточно высоком уровне - 80% от всего состава парламента (31 мандат). Провозглашение независимости поддерживают политические партии «Вперёд» (10 мандатов), «Народное сообщество» (11 мандатов) и «Naleraq - Точка ориентира» (5 мандатов).

Примечательно, что Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио уже ранее говорил о возможности урегулировать вопрос с Гренландией в случае, если остров обретёт независимость и сможет вступать в контакты с Вашингтоном от своего лица.