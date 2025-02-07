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Nacvark
В США распустили группу занимавшуюся конфискацией активов у российских бизнесменов
Речь о KleptoCapture, добившейся заморозки и конфискации российских активов на более чем $700 млн.

В 2022 году Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки сформировало межведомственную группу KleptoCapture, которая обеспечивала соблюдение антироссийских санкций и торговых ограничений, введённых против России. На момент февраля 2024 года группа смогла заморозить, изъять и добиться конфискации активов у российских бизнесменов в судебных инстанциях на общую сумму почти 700 миллионов долларов. Помимо этого KleptoCapture предъявили обвинения более чем 70 лицам в нарушении санкционного режима.

Генеральный прокурор Соединённых Штатов Америки, возглавляющая Министерство юстиции, Пэм Бонди сообщила о роспуске KleptoCapture. По её словам, фокус ведомства будет смещён в пользу борьбы с мексиканскими картелями и международной преступностью. Бонди подчеркнула, что имевшаяся политика требует кардинального изменения мышления и подхода.

Таким образом прокуроры, входившие в группу по конфискации российских активов, возвращаются на свои предыдущие должности. Новой работой, связанной с мексиканскими картелями, они будут заниматься в течение трёх месяцев, но распоряжение могут продлить или присвоить ему постоянный характер.

#россия #сша
Источник: reuters.com
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