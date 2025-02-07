Всё из-за выданного ордера на имя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Ещё до своей инаугурации Дональд Трамп предупреждал о готовности ввести санкции в отношении Международного уголовного суда (МУС), учитывая выданный ордер на имя премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и остального высшего руководства страны. Американский президент продолжает вступаться за своего ключевого партнёра на Ближнем Востоке, в частности решениями о выходе из состава Совета Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека и прекращении финансирования Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Стало известно, что Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против МУС. Об этом информирует лояльный к Трампу американский телеканал Fox News.

Как отмечает телеканал, введённые рестрикции предусматривают финансовые и визовые ограничения в отношении должностных лиц международного суда и членов их семей, которые поддерживают проведение расследований в отношении граждан Соединённых Штатов Америки и союзников страны, в частности Израиля.

Дональд Трамп неоднократно критиковал МУС, называя их угрозой для суверенитета и конституционных гарантий Соединённых Штатов Америки. Он также считает, что орган принимает политические решения, когда выдаёт ордер на имя чиновников из Израиля, в то же время не прибегая к аналогичным мерам в отношении правительства Ирана.