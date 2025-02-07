Он посетит форум, но с другими задачами.

Недавно стало известно, что специальный представитель Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности 14 - 16 февраля. Позже издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, рассказало, что на этой конференции американский дипломат представит план Трампа по урегулированию российско-украинского конфликта.

Кит Келлог в эфире Newsmax опроверг данную информацию, подчеркнув, что ничего подобного не произойдёт на следующей неделе. По его словам, план американской администрации представит лично Дональд Трамп и только после того, как он будет проработан полностью.

Что касается Мюнхенской конференции по безопасности, Келлог подтвердил, что посетит мероприятие для того, чтобы провести большие обсуждения с высокопоставленными европейскими лидерами. Затем, как утверждает он, американская делегация вернётся в Вашингтон, чтобы поделиться полученной информацией с Дональдом Трампом.

Учитывая всё вышеописанное, вероятнее всего, вся информация о так называемых «слитых планах Трампа» является ложной. Об этом также говорил Владимир Зеленский, акцентируя внимание на том, что пока у американского президента ещё нет официально утверждённого плана действий.