Китайские власти и компания-владелец ByteDance не столько заинтересованы в сохранении сервиса в США, сколько сам Дональд Трамп.

Известно, что американский президент Дональд Трамп предоставил китайской компании ByteDance время на то, чтобы продать американский бизнес TikTok покупателю из Соединённых Штатов Америки. На текущий момент нет информации о том, что китайский сервис перейдёт под контроль американской компании. В то же время сроки истекают и уже через два месяца будет принято решение, продолжит ли TikTok функционировать в Соединённых Штатах Америки.

Издание The Washington Post пишет, что владельцы TikTok затягивают переговоры с американской стороной, ожидая одобрения от китайского правительства на продажу сервиса. Китайские власти же, как считают источники издания, хотят добиться уступок со стороны Вашингтона. Отмечается, что на процесс переговоров по продаже китайского приложения повлияли введённые Дональдом Трампом пошлины на импорт из Китая.

Как объясняют собеседники издания, на самом деле ByteDance имеет мало стимулов для продажи TikTok: у компании достаточно денег, а риск утратить американский рынок не представляет для них какой-либо существенной угрозы. The Washington Post отмечают, что аналогичной позиции придерживаются и власти Китая, которые в любой момент могут заблокировать сделку о продаже сервиса.

Предполагается, что китайские власти стремятся к более «грандиозной сделке», предполагающей крупные уступки Вашингтона в сфере торговли и технологий. При этом срыв сделки по продаже TikTok может стать для Трампа большим провалом, нежели для Китая или ByteDance, ведь американский президент сам отсрочил блокировку сервиса, чтобы за это время найти способ «спасти» его от запрета в Соединённых Штатах Америки.