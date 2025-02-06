Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Недавно американский президент Дональд Трамп назвал сектор Газа непригодным для жизни, выразив мнение, что следовало бы расселить палестинцев в другие страны, пока анклав восстанавливают. При этом политик допустил, что Вашингтон мог бы взять под свой контроль регион, пока идут восстановительные работы. Трамп также не исключил отправку американских военных.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя слова Трампа, заверила, что Трамп не брал на себя обязательство отправлять американских военных в сектор Газа. Более того, она подчеркнула, что американский президент не обещал финансировать восстановление анклава.

По словам американского чиновника, в Вашингтоне готовы взаимодействовать с региональными партнёрами для восстановления сектора Газа. При этом имеющийся план никоим образом не втягивает Соединённые Штаты Америки в чужие конфликты.

Кэролайн Ливитт заключила, что, несмотря на нестандартность предложенной Трампом идеи с переселением палестинцев, такое решение позволит добиться прочного мира на Ближнем Востоке и восстановить разрушенный анклав. Возможность отправки американских войск сохраняется лишь для того, чтобы Вашингтон имел рычаги влияния в процессе переговоров.