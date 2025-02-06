Сейчас на сирийских территориях пребывает около 2 тысяч американских военнослужащих.

В декабре 2024 года Министерство обороны Соединённых Штатов Америки сообщило о развёрнутых в Сирии двух тысячах американских военнослужащих. Военные занимаются противодействием ячейкам террористических организаций, а также содействуют «Сирийским демократическим силам», в частности сирийским курдам, которые опираются на поддержку Вашингтона.

Издание NBC News, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Пентагон разрабатывает план по выводу американских войск из Сирии в течение следующих 30 - 90 дней на случай принятия такого решения высшим руководством страны. Отмечается, что советник американского президента Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майк Уолтц в прошедшую пятницу проводил встречу в штаб-квартире Центрального командования Армии Соединённых Штатов Америки (CENTCOM), где разузнал о положении дел американской группировки войск на Ближнем Востоке.

В тоже время в Белом доме опровергают, что Уолтц обсуждал в пятницу вывод американских войск из Сирии. Целью визита назвали лишь ознакомление с общим положением дел в регионе.

Тем не менее, в четверг на пресс-конференции с журналистами в Овальном кабинете Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты Америки не собираются вмешиваться в дела Сирии. Он подчеркнул, что сирийские дела, это их «собственный беспорядок» и им не нужно, чтобы ещё кто-то в этом участвовал.