Предполагается, что только через год дело бизнесмена передадут в суд. Судебный процесс, очевидно, не завершится за месяц.

Летом 2024 года в аэропорту Ле-Бурже был задержан основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров. Российскому бизнесмену предъявили обвинения и отпустили под залог в пять миллионов евро, поэтому он остаётся в стране и регулярно отмечается в полиции.

Издание Wired, ссылаясь на источник в лице представителя прокуратуры Франции Майлис де Рек, пишет, что Дуров застрял во Франции. Предполагается, что его дело передадут в суд только через год. Судебные разбирательства, очевидно, не завершатся за месяц, поэтому об отъезде бизнесмена из страны в ближайшие годы говорить не стоит. Ни о каком мировом соглашении (сделка, позволяющая урегулировать правовой спор в ускоренном формате) речи не идёт.

Майлис де Рек объясняет, что решение о задержании Павла Дурова во Франции было принято после того, как в прокуратуре Франции поняли, сколько дел правоохранительные органы не могут раскрыть из-за отсутствия обратной связи и содействия со стороны руководства Telegram. Wired приводит данные издания Libération, которое насчитало более чем 2,4 тысяч случаев, когда мессенджер проигнорировал запросы властей Франции на раскрытие конфиденциальной информации о пользователях, обвиняемых в совершении преступления.

Известно, что после задержания Павла Дурова руководство Telegram сотрудничает с правоохранительными органами и предоставляет Франции и другим европейским странам информацию, помогающую правоохранительным органам.