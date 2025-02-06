Израильские власти обвиняют международный орган в семитизме и нападки на их страну.

Недавно американский президент Дональд Трамп в очередной раз вывел Соединённые Штаты Америки из Совета Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека (СПЧ), куда страну вернул в 2021 году экс-президент Джо Байден. Решение связано в том числе с отношением СПЧ к Израилю, являющегося ключевым партнёром Вашингтона на Ближнем Востоке, и обвинениями в адрес израильских властей за их действия в секторе Газа.

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар вслед за Вашингтоном объявил о решении его страны выйти из состава СПЧ. Он объяснил, что Совет продолжает защищать нарушителей прав человека, позволяя им скрываться от пристального внимания, тем самым демонизируя «единственную демократию на Ближнем Востоке - Израиль».

По словам израильского министра, СПЧ занимаются нападками на его страну и пропагандой антисемитизма, хотя должны продвигать права человека.

Гидеон Саар напомнил, что Совет издал более сотни резолюций, в которых осудил действия Израиля. Он подчеркнул, что это более 20% от всех издаваемых международным органом документов и гораздо больше, чем в сумме СПЧ издали резолюций с осуждением действий КНДР, Ирана, Венесуэлы и Кубы.