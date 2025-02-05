Об этом сообщил министр внутренних дел Польши Томаш Семонюк.

В 2026 году в странах Европейского союза вступит в силу Пакт о миграции и предоставлении убежища, который предусматривает справедливое распределение миграционной нагрузки среди всех стран-участников сообщества. Документ предусматривает, что если страна отказывается принимать мигрантов, то обязана внести в общий фонд 20 тысяч долларов за каждого не принятого беженца.

Министр внутренних дел Польши Томаш Семонюк заявил, что польские власти больше не будет принимать новых мигрантов в рамках данного Пакта. Более того, в Варшаве отказываются уплачивать штрафы, которые им будет выписывать Брюссель за не принятых мигрантов.

Польский министр подчеркнул, что Польша чётко сигнализирует о нежелании принимать беженцев и является однозначным противником нового европейского документа.

В Польше продолжают сопротивляться волне миграции, особенно на фоне переполненности страны украинскими беженцами, которые, в отличие от арабоязычного населения, в основном адаптируются к жизни и находят себе работу. На своей восточной границе польские власти усиливают меры безопасности, чтобы не допустить притока мигрантов со стороны Белоруссии. В отдельных случаях польские пограничники вступают в столкновения с мигрантами, пытающимися нелегально пересечь государственную границу страны.