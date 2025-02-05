Предполагается, что страны подпишут совместный оборонный пакт.

Вчера президент Сирии Абу Мухаммед аль-Джулани посетил Анкару, где его принял турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган. Переговоры прошли за закрытыми дверьми и о подробностях мало что известно. При этом есть информация о том, что турецкий президент намерен осуществить визит в Дамаск.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, узнало, что сирийский президент предложил Эрдогану разместить турецкие военные базы в Сирии. Речь идёт о совместном оборонном пакте, в рамках которого Анкара разместит на сирийских территориях авиабазы и окажет помочь в подготовке Вооружённых сил Сирии.

Более того, Анкара получит право использовать воздушное пространство Сирии в военных целях. Как отмечает источник издания в сирийской службе безопасности, такой шаг позволит Турции предотвратить возможные вторжения в турецкое или сирийское воздушные пространства. Предполагается, что турецкие самолёты могут разместить в аэропорту Пальмиры и на аэродроме Тияс (Т4) провинции Хомс.

Ни сирийская, ни турецкая сторона официально не комментировали информацию Reuters. По итогам встречи Реджеп Тайип Эрдоган ограничился лишь заявлением, в котором пообещал помочь Дамаску в восстановлении сирийских городов.