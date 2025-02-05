Ближе к концу практически все программы иностранной помощи Вашингтон прекратил, но некоторые проекты попали под исключение.

Ближе к концу января стало известно, что Соединённые Штаты Америки прекратили оказание иностранной помощи в рамках USAID. Все программы поддержки подлежат пересмотру, за исключением проектов в Израиле и Египте. С тех пор работа ведомства фактически заморожена, а его новым управляющим стал Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Марко Рубио.

Рубио рассказал, что Вашингтон сделал масштабные исключения, продолжив выполнять значительные программы по оказанию иностранной помощи. Он напомнил, что заморозка была связана лишь с необходимостью провести мониторинг всех программ и в настоящей момент существует процесс исключения, который позволяет размораживать целесообразные проекты.

Глава американской дипломатии подчеркнул, что исключения делаются для тех программ, которые укрепляют безопасность Соединённых Штатов Америки, делая их сильнее. Так, например, речь идёт о помощи партнёрам в предотвращении контрабанды запрещённых веществ в штаты, борьбе с террористами и спасении жизни людей путём предоставления продовольствия и медикаментов.

Марко Рубио отметил, что он поддерживает иностранную помощь, но когда речь идёт не о благотворительности, а о содействии национальным интересам Соединённых Штатов Америки.