В то же время некоторые аналитики не уверены в том, что крупные компании смогут перенести своё производство.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп подписал указ, в котором объявил о введении пошлин на импорт товаров из Канады, Мексики и Китая. Если по Канаде и Мексике пока что отстрочили введение пошлин, то с 10-процентными тарифами на китайский импорт изменений пока что не произошло.

Издание Financial Times пишет о том, что производители из Китая намерены обойти американские пошлины, перенеся своё производство в другие страны, в частности на Ближний Восток. В материале издания приводятся данные исследовательского центра Rhodium Group, который подчёркивает, что прямая доля Китая в импорте в штаты снизилась с 2017 по 2023 год, поскольку некоторые производители переехали в третьи страны. В то же время фиксируется значительный рост импорта из Вьетнама и Мексики.

Президент китайской компании по производству бумажных коробок Brothersbox Майкл Лу утверждает, что многие китайские производители лишились своего американского рынка ещё во время первого президентского срока Дональда Трампа, когда он принял решение о введении пошлин. По этой причине его компания планирует в 2025 году перенести своё производство в Объединённые Арабские Эмираты, тем самым вернув клиентов из Соединённых Штатов Америки.

Некоторые опрошенные Financial Times аналитики не уверены в том, что крупные китайские производители переедут в другую страну. Связано это с проблематичностью транспортировки производственных мощностей за границу. Однако некоторые компании ещё раньше всё же пошли на такой шаг ради сохранения американского клиента.