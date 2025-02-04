Аналогичные действия американский президент предпринимал во время своего первого президентского срока.

Издание Politico узнало о том, что американский президент Дональд Трамп готовится подписать указ о выходе Соединённых Штатов Америки из Совета Организации Объединённых Наций (ООН) по правам человека, а также установит запрет на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в знак солидарности с Израилем.

Как отмечает издание, ещё в 2018 году Трамп принял решение о выходе из состава Совета ООН по правам человека. Американский президент объяснял своё решение несогласием с критикой стран-участников Совета в отношении Израиля, который является ключевым союзником Вашингтона на Ближнем Востоке. Однако уже в 2021 году тогдашний американский президент Джо Байден возобновил членство страны в организации.

Вполне вероятно, что в этот раз причина будет аналогичная. Примечательно, что в Израиле с недавних пор также запрещена деятельность БАПОР из-за содействия международной организации палестинской радикальной группировке ХАМАС и её планам по вторжению в Израиль 7 октября 2023 года.

Ранее Дональд Трамп уже вывел Соединённые Штаты Америки из состава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), из-за чего международная организация вынуждена оптимизировать расходы. Вклад Вашингтона составлял около 40% от общих финансов ВОЗ.