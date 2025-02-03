Он утверждает, что Киев предостерегли от определённых действий и ограничивали поставки как раз таки из-за опасения эскалации.

Владимир Зеленский в интервью изданию Associated Press заявил, что на протяжение всего российско-украинского конфликта Запад отыгрывал роль «сапёра на минном поле», оценивая ситуацию и определяя то, какие шаги может предпринимать Киев. По его словам, западная и российская разведка поддерживали контакты для определения «красных линий».

Украинский политик объясняет, что как раз таки по этой причине некоторые решения по поставкам западного оружия или принятии важных решений задерживались. В пример он привёл ситуацию с ограничениями на удары вглубь российских территорий, которые, как считали западные разведывательные службы, означают переход «красных линий» и могли вызвать ядерный ответ со стороны России. Зеленский уточнил, что западная разведка не могла прийти к такому выводу самостоятельно, если бы не поддерживала контакты с Москвой.

Владимир Зеленский считает, что из-за таких контактов возникал контроль конфликта, в котором проигрывала в первую очередь именно Украина.

Стоит напомнить, что осенью 2022 года была информация о встрече Директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и тогдашнего Руководителя Центрального разведывательного управления Соединённых Штатов Америки Уильяма Бёрнса.