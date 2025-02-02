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Nacvark
Reuters: Администрация Трампа может передать USAID под управление Госдепа США
Независимость агентства не гарантируется новой администрацией.

С 1961 года в Соединённых Штатах Америки действует Агентство по международному развитию (USAID), которое совместно с Государственным департаментом и Сенатом осуществляет финансирование различных иностранных организаций. Данное агентство участвует как в гуманитарных проектах (например - гуманитарная помощь сектору Газа), так и поддержке некоммерческих организаций, в частности независимых (по мнению агентства) средств массовой информации. С недавних пор все программы внешней помощи были заморожены для их пересмотра, а некоторые уже отменены.

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Белом доме обсуждают возможность передачи USAID под полноценный контроль Государственного департамента. Источники издания утверждают, что такие обсуждения ведутся в Совете национальной безопасности.

По данным издания, пока нет окончательного решения по данному вопросу. Однако, как говорят пять опрошенных Reuters источников, никто не гарантирует независимость USAID и не включение агентства в состав Государственного департамента.

В то же время представитель USAID опроверг информацию о планах включения агентства в состав Государственного департамента. Впрочем, как показывает практика, сотрудники агентства порой сами поздно узнают о решениях на уровне Белого дома.

#сша #госдеп #usaid
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