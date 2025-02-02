Это на фоне признания в США иностранных преступных группировок террористическими организациями.

В первые дни своего избрания американский президент Дональд Трамп сообщил, что от рук мексиканских картелей ежегодно погибает от 250 до 300 тысяч американцев. По этой причине он подписал указ, в рамках которого картели признаются террористическими организациями. Решение нельзя назвать формальностью, ведь по сути оно открывает американскому правительству полноценный спектр возможностей для борьбы с картелями наравне с противодействием террористическим организациям.

Министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет в интервью Fox News ответил на вопрос, означает ли данный указ, что Пентагон может проводить военные операции на территории иностранных государств, нанося удары по объектам мексиканских картелей. Хегсет не исключил такую возможность, хотя подчеркнул, что принятие подобных решений является прерогативой главы государства.

Пит Хегсет добавил, что американские военные в течение долгого времени обеспечивают безопасность чужих границ. При этом сейчас военные сдвигаются в сторону необходимости защиты собственных границ.

Примечательно, что ещё в 2022 году была информация о том, как Дональд Трамп предлагал военному командованию рассмотреть возможность нанесения высокоточного удара по лабораториям, которые используют мексиканские картели.