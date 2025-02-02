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Nacvark
Илон Маск потратил более $290 млн на предвыборную кампанию Дональда Трампа
Из них около $50 млн потрачено на розыгрыши среди тех, кто подписал петиции о поддержке свободы слова и права на ношение оружия.

Летом 2024 года появилась информация о том, что американский бизнесмен Илон Маск, считающийся самым богатым человеком в мире, начал финансировать избирательную кампанию тогдашнего кандидата в американские президенты от Республиканской партии Дональда Трампа. Впоследствии бизнесмен принимал личное участие в предвыборных мероприятиях, организованных командой будущего главы государства.

Ряд американских изданий, в частности The Washington Post и CNN, ознакомившись с новыми данными Федеральной избирательной комиссии Соединённых Штатов Америки (FEC), сообщают, что Илон Маск потратил более 290 миллионов долларов на предвыборную кампанию Дональда Трампа. Из них около 250 миллионов долларов были вложены в America PAC, а оставшиеся средства получили другие связанные с Республиканской партией фонды.

Отмечается, что более 50 миллионов долларов Маск потратил на так называемые «поощрения петиций» в колеблющихся штатах. Несмотря на то, что нельзя подкупать избирателей или стимулировать явку на выборы материальными поощрениями, бизнесмен смог организовать лотереи, в рамках которых каждый, кто подписал петицию о поддержке свободы слова и права на ношение оружия, принимал участие в розыгрыше одного миллиона долларов.

Таким образом, по обновлённым данным FEC, Илон Маск является крупнейшим донором в фонды, которые связаны с предвыборной кампанией Дональда Трампа.

#сша #илон маск #дональд трамп
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