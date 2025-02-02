Он подчёркивает, что в таком случае существенная часть федерального бюджета будет уходить на армию.

Известно, что американский президент Дональд Трамп требует от Европы поднять расходы на оборону до 5% от ВВП. В НАТО идею расценивают положительно, выражая готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для достижения это цели. При этом сейчас страны североатлантического альянса тратят на свою оборону в среднем 2% от ВВП.

Министр обороны Германии Борис Писториус высказался против повышения оборонных расходов в его стране до 5% от ВВП. Немецкий министр считает, что показатель чрезмерный, поскольку он составит 42% (230 миллиардов евро) от федерального бюджета, то есть каждый второй евро будет уходить на армию, а для Берлина это недостижимая цель в текущих реалиях.

Писториус осознаёт, что Германии все равно необходимо внести свой вклад в оборону, учитывая масштабы страны. Он отметил, что рост оборонных расходов в стране все равно будет происходить и они станут выше 2% от ВВП, но главное вести работу в том направлении, чтобы выполнить цели НАТО по наращиванию военного потенциала в кратчайшие сроки.

Однако, как утверждает Борис Писториус, страны НАТО не могут без каких-либо обсуждений принять озвученную Дональдом Трампом цифру. Тем не менее, его требование вкладывать больше средств вполне обоснованно и сам министр поддерживает такой шаг.