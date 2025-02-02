Об этом сообщил Кит Келлог в разговоре Reuters.

В 2024 году на территории Украины должны были пройти президентские и парламентские выборы. Однако они не состоялись из-за введённого в стране военного положения, в связи с чем полномочия действующего президента и всего состава парламента были продлены до отмены специального правового режима. Украинские власти рассчитывают провести выборы в течение полугода после завершения боевых действий.

Издание Reuters, пообщавшись со специальным представителем Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом, узнало, что Соединённые Штаты Америки рассчитывают на проведении выборов в стране до конца текущего года.

Келлог объясняет, что в большинстве демократических стран выборы проводят даже во время боевых действий, поскольку это важно для демократии. Другие источники Reuters в команде Дональда Трампа рассказывают о планах американского президента достичь соглашения о временном прекращении огня, во время которого в стране пройдут выборы избранного руководства, которое уже будет вести переговоры с Россией о мирном соглашении.

Примечательно, что в США выборы действительно проходили всегда, даже во время Второй мировой войны. Справедливости ради, на территории страны не было боевых действий, которые могли помешать избирательному процессу. В то же время в Великобритании, которая также участвовала в сражениях на стороне Союзников, выборы провели только летом 1945 года.