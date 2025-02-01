Он подчеркнул, что документ не подразумевает членство страны в европейском сообществе.

В январе правительство Армении одобрило законопроект, предполагающий объявление о начале процесса по членству в Европейском союзе (ЕС). Такое решение вызвало недоумение, ведь страна уже является членом Евразийского экономического союза (АЭС), что несовместимо с параллельным членством в европейских институтах.

Премьер-министр страны Никол Пашинян на своей пресс-конференции в Ереване объяснил, зачем правительство одобрило данный законопроект. Он сразу подчеркнул, что принятие такого закона не подразумевает членство в ЕС.

По словам главы армянского правительства, Армения неплохо себя чувствует в ЕАЭС, но в стране есть много граждан, которые считают путь в ЕС более выгодным, чем сохранение членства в текущем экономическом сообществе.

Никол Пашинян заключил, что он осознаёт обеспокоенность России по поводу членства Армении в ЕС, но у стран ЕАЭС есть все возможности продемонстрировать преимущество своего экономического союза. При этом Пашинян акцентирует внимание на том, что Ереван не приемлет попыток запугивания, поскольку выбор армянских граждан важнее всего. Как итог, Армения продолжит поддерживать отношения с Россией, но будет развивать партнёрство с Европой.