Спецпосланник Трампа подчеркнул, что американский президент отлично заключает сделки.

Специальный посланник американского президента по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что Дональд Трамп намерен предоставить рычаги влияния для переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта как Киеву, так и Москве.

По словам американского чиновника, в команде Трампа рассматривают давление не только на Россию, но и на Украину, чтобы поскорее завершить военный конфликт. Как акцентирует внимание Келлог, американский президент знает, где создать рычаги, благодаря чему ему удаётся отлично заключать сделки.

Кит Келлог утверждает, что у Соединённых Штатов Америки есть надёжный план по урегулированию российско-украинского конфликта, чтобы начать вести переговоры и работать над этим далее.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что ведёт «серьёзные обсуждения» с Россией по поводу урегулирования российско-украинского конфликта. При этом американский президент отказывается раскрывать какие-либо подробности, в том числе по поводу того, когда у него состоится встреча с российским президентом Владимиром Путиным.