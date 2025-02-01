В то же время, по его словам, Европа стремится к продолжению конфликта.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно говорил о том, что американский президент Дональд Трамп может завершить российско-украинский конфликт. В этот раз венгерский премьер повторил свои слова, объяснив разницу между подходом Соединённых Штатов Америки и Европейского союза к данному вопросу.

По словам главы венгерского правительства, в Брюсселе продолжает настаивать на необходимости усиливать давление против России, чтобы Украина одержала победу. В то же время в Вашингтоне наоборот стремятся к установлению мира. Свои слова Орбан аргументировал заявлением Государственного секретаря Соединённых Штатов Америки Марка Рубио во время интервью американской журналистке Меган Келли, в котором он признал, что Киев не сможет одержать победу в конфликте.

Как объясняет венгерский премьер, главное отличие между подходами Вашингтона и Брюсселя заключается в том, что Европа просто вводит санкции, а Соединённые Штаты Америки не хотят их вводить, но готовы сделать это, если Россия не согласится на переговоры с Украиной:

«Американцы не хотят санкций, они хотят мира, а европейцы хотят санкций вместо мира. Американцы хотят мира и один из способов получить мир - это санкции», - утверждает Виктор Орбан.

Примечательно, что в том же интервью Рубио сказал о готовности Вашингтону продолжать поддерживать Украину. Каким именно образом - он не уточнил, но, учитывая ранние заявления Дональда Трампа, в Белом доме рассматривают все подходы.