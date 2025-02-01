Реализация такой процедуры проблематичная, учитывая немецкое законодательство.

Известно, что в Европе сейчас обсуждают возможность отправки своих войск на территорию Украины в качестве миротворческого контингента, который будет отслеживать соблюдение режима прекращения огня после урегулирования российско-украинского конфликта. Инициатором данной идеи выступила Франция, которую, вероятнее всего, поддержит Великобритания.

Однако, как пишет издание The Times, на самом деле в Европе есть страны, которые против такого шага, в частности речь про Германию. По данным издания, другие дружественные для Украины европейские страны, например Польша и государства Балтии, также опасаются отправки миротворческих сил на украинские территории. Связано это с тем, что часть ресурсов НАТО, на которые полагаются граничащие с Россией страны, будут задействованы для других целей.

В то же время среди стран Северной Европы поддерживают инициативу по отправке десятков тысяч военнослужащих, которые будут контролировать соблюдение режима прекращения огня.

Ранее заместитель главы фракции ХДС/ХСС (одна из популярнейших сейчас политических сил страны) в Бундестаге Йохан Вадефуль уже говорил, что для Германии и других стран Европы отправка военного контингента на территорию иностранного государства достаточно проблематичная процедура. Он подчёркивал, что для Берлина принятие соответствующего решения практически невозможно из-за немецкого законодательства.