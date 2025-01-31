При этом, как утверждает российский министр, теперь оно будут направлено против России, Китая, Ирана и КНДР.

На сайте министерства иностранных дела России опубликованы заявления с выступления Сергея Лаврова на Общем собрании Российского совета по международным делам. В своих высказываниях он упомянул Соединённые Штаты Америки, в частности нового американского президента Дональда Трампа и его администрацию.

Российский министр сразу подчеркнул, что гегемонистские устремления «коллективного Запада», построенного Вашингтоном ещё при прошлой администрации, всем очевидны. При новой администрации, по мнению чиновника, «построение» будет ещё более дружным.

Как считает Лавров, в этот раз «построение» будет направлено против России, Китая, Ирана и КНДР, а также любой другой страны, которая желает проводить независимую и суверенную политику, исходя из коренных интересов. Лавров объясняет, что Запад предпринимает попытки «продвижения своего миропорядка, построенного на правилах», чем противоречит Уставу Организации Объединённых Наций (ООН) и принципу суверенного равенства государств.

Сергей Лавров предложил пройтись по истории, акцентируя внимание на том, что на Западе никогда не уважали вышеупомянутый принцип. Более того, администрация Дональда Трампа после своего вступления в полномочия, отмежевалась от либерального миропорядка, но тут же прозвучали слова о формировании нового порядка из хаоса с приоритетным принципом «Америка прежде всего».

«Разница, кроме терминологической, невелика», - заключил российский министр.