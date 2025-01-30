Отставание наблюдается в сферах технологий, инноваций, энергетики и обороны.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обнародовала стратегию её кабинета по конкурентоспособности, в которой признаётся, что Европейский союз уже более 20 лет не успевает за другими крупными экономиками в области роста производительности. Из-за чего, в свою очередь, возникает постоянный рост разрыва в производительности. По её словам, отставание наблюдается в сферах технологий, инноваций, энергетики и обороны.

В своём докладе глава европейского исполнительного органа также акцентирует внимание на том, что страны Европейского союза всё больше зависят от импорта стратегически важных ресурсов, а это лишь усиливает обеспокоенность лидеров Европы.

Не менее важным является риск существенно отстать в оборонных инновациях, в частности в разработке передовых систем вооружения. В этом вопросе Урсула фон дер Ляйен видит проблему в недостаточном финансировании оборонного сектора, если сравнивать Европу с Соединёнными Штатами Америки.

По её мнению, страны Европейского союза должны устранить давние барьеры и недостатки, которые сдерживают развитие. Она также упоминает высокие и нестабильные цены на энергоносители, которые отражаются на инновациях.