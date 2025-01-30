Чиновники договорились наращивать оборонные расходы.

Вчера министр обороны Соединённых Штатов Америки Пит Хегсет провёл свой первый телефонный разговор с Генеральным секретарём НАТО. Об этом сообщил глава североатлантического альянса на своей странице в социальной сети X (бывший Twitte), подчеркнув, что разговор был замечательным.

По словам Рютте, страны НАТО для сдерживания и защиты должны оставаться сильными, объединёнными - и это то, что они делают каждый день. Он подтвердил свою приверженность к сотрудничеству с Вашингтоном для дальнейшего наращивания оборонных расходов и производственных мощностей с последующим объёмом военного производства для сильного североатлантического альянса.

Известно, что американский президент Дональд Трамп настаивает на увеличении оборонных расходов Европы до 5% от ВВП. На текущий момент цель звучит слишком амбициозно, учитывая, что в среднем европейские страны тратят на оборону около 2% от ВВП. Однако, учитывая ситуацию с безопасностью в Европе, европейские лидеры как никогда готовы идти на уступки, а некоторые страны и вовсе сами активно вкладываются в свою оборону, в частности Польша.