Американский президент призывал нарастить добычу нефти, тем самым снизив цены, но его не услышали.

На прошлой неделе американский президент Дональд Трамп обратился к Организации стран-экспортёров нефти (ОПЕК+), в особенности к Саудовской Аравии, с призывом снизить стоимость цены за баррель нефти. Политик считает, что такой шаг мог бы нанести удар по российской экономике, существенно ускорив завершение российско-украинского конфликта. Страны, входящие в состав ОПЕК+Однако, как пишет издание Reuters, крупные импортёры нефти проигнорировали просьбу американского президента. По данным издания, несмотря на отсутствие официальных заявлений со стороны сообщества, пять её делегатов усомнились в том, что на следующей встрече ОПЕК+ на уровне министров энергетики будут внесены какие-либо изменения в текущую торговую стратегию.

Отмечается, что такой сигнал дал министр экономики Саудовской Аравии Фейсал аль-Ибрагим, заявивший на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что приоритетом ОПЕК+ является сдерживание добычи нефти на уровне 5,86 миллионов баррелей в день, то есть 5,7% от мирового спроса. В то же время Дональд Трамп наоборот просил увеличить добычу, чтобы за счёт возросшего предложения снизить стоимость на продаваемую нефть.