Об этом информирует ряд местных изданий, в частности Fox News и Newsweek.

Известно, что американский президент Дональд Трамп усилил южную границу, направив туда тысячи американских военнослужащих. Сейчас пограничные службы работают над тем, чтобы пресечь случаи нелегальной миграции. Всего за неделю президентства Трампа случаев незаконного вторжения мигрантов на территорию Соединённых Штатов Америки стало на 30% меньше.

Стало известно, что вчера в штате Техас, на границе Соединённых Штатов Америки с Мексикой, произошла перестрелка между американскими пограничными силами и мексиканскими картелями.

Как сообщает издание Fox News, члены картеля начали вести огонь по сотрудниками пограничной службы, когда в это же время группа нелегальных мигрантов пыталась пересечь реку Рио-Гранде. Отмечается, что мигрантам не удалось вторгнуться на территорию. При этом ни американские пограничники, ни члены картеля не пострадали. Вероятнее всего, своим огнём картель пытался отвлечь силы погранслужбы, чтобы мигранты могли спокойно форсировать реку.

Примечательным является район, где произошла перестрелка, ведь он находится недалеко от острова Фронтон, признанного в 2023 году земельным комиссаром Дон Бакингем территорией штата Техес. Остров ещё известен как «Остров картеля» из-за преступной деятельности, развернувшейся на его территории. Как раз по этой причине Бакингем присоединила землю к юрисдикции Техаса, уполномочив рейнджеров на патрулирование местности.